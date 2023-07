Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island, Mirko Brunetti si è trovato di fronte ad una scelta difficile riguardo la sua storia d’amore con Perla Vatiero. Durante il falò di confronto anticipato, sono stati proiettati diversi video compromettenti di lei con il single Igor, che hanno fatto emergere tensioni e incomprensioni tra i fidanzati.

Mirko ha affermato di aver perso ogni stima nei confronti di Perla, e ha dichiarato di non essere più innamorata di lei. Nonostante qualche tentennamento, i due hanno interrotto il viaggio nei sentimenti, lasciando il programma da soli. Mirko, però quando si è incamminato verso il villaggio dei fidanzati è sembrato avere una sorta di ripensamento: si è fermato e si è voltato indietro, guardando l’ormai ex fidanzata che si allontanava.

Poco dopo, però, Brunetti ha raggiunto Greta, la single con la quale ha molto legato durante la sua avventura a Temptation Island, e insieme hanno lasciato il villaggio. D’altra parte, Perla è sembrata visibilmente provata dalla fine della relazione, durata cinque anni, ma ha accettato comunque di incontrare il single Igor, il quale si è mostrato interessato a conoscerla fuori dal programma.

Al riguardo, l’Investigatore social Alessandro Rosica ha sganciato una bomba. Secondo l’esperto di gossip, infatti, la salernitana e il tentatore sarebbero stati avvistati in hotel, e che sarebbero addirittura fidanzati e felici: “Svelato il mistero della foto in hotel di circa tre settimane fa. Ma non erano Mirko e Perla, bensì il tentatore Igor e Perla. Ad oggi sono fidanzati e felici”.