Nel corso della presentazione dei palinsesti Mediaset 2023-2024, Pier Silvio Berlusconi ha annunciato l’arrivo della versione invernale di Temptation Island. Ma chi ci sarà alla conduzione?

Dopo i rumor secondo cui a Cologno Monzese avrebbero pensato di affidare a Lorella Cuccarini un nuovo programma, in molti hanno subito ipotizzato che si trattasse proprio del docu-reality dei sentimenti. Ed in effetti, stando a quanto rivelato da Ivan Rota su Dagospia, l’insegnate di Amici sarebbe stata presa in considerazione per condurre la versione invernale del programma di Canale 5.

Temptation Island Winter, conduce Lorella Cuccarini?

“Il reality raddoppia, ma cosa è successo nell’ultima puntata? Se la misura di trash si misura dalle parolacce, ieri sera hanno fatto il botto: decine di volte i concorrenti hanno detto parolacce, tanto che hanno continuato a bippare

All’isola dei cornuti, i video di Mirko con Greta in atteggiamenti inequivocabili fanno imbestialire la di lui fidanzata Perla. Soprattutto quando Greta dice a Mirko: ‘Ti sei adattato’. Perla dice che è lei a essersi adattata a Mirko e sbotta in un sonoro: ‘Ma chi ca**o sei tu?’, rivolto al fidanzato. I due si lasciano davanti al falò e lui corre da Greta. I due lasciano l’isola. Ma non è finita qui, perché ora avremo Temptation Island Winter: in pole position per la conduzione, Lorella Cuccarini”, scrive Ivan Rota su Dagospia.