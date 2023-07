Sembra giunta definitivamente al capolinea l’amicizia tra Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro. I due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, si sono conosciuti all’interno della Casa di Cinecittà e hanno subito stretto amicizia. Ma a dividerli c’era il rapporto tutt’altro che idilliaco tra l’influencer triestina e Oriana Marzoli, quest’ultima legata all’imprenditore veneto.

Daniele Dal Moro: "Nikita mi ha tolto il segui"

Alcune settimane fa, Nikita ha tolto il segui a Daniele. L’ex tronista ne ha parlato durante una live su Twitch: “In realtà l’ho scoperto dopo, le avrà dato fastidio che non ho dato molto supporto in questo periodo… Questo è dato dal fatto, voi sapete perché (si riferisce alla relazione con Oriana, ndr)… Però io non le ho tolto il segui, perché io con Nikita non ho nulla, anzi non ho mai avuto niente. Ha fatto parte di un percorso per me molto significativo e importante, quindi non sono un ragazzino che deve togliere il segui perché me l’ha tolto lei. Quando le andrà mi seguirà di nuovo, se non lo fara più le toglierò il segui anche io, ma è lo stesso. Ma comunque io le ho sempre voluto bene e penso di non aver mai detto niente di male su di lei. Mi dispiace se si è arrabbiata per qualcosa, però io non ho assolutamente niente contro di lei”.

Nikita Pelizon: "Perchè ho unfollowato Daniele"

Durane una diretta su Instagram, Nikita ha svelato il perché dell’unfollow, confermando di fatto quanto detto da Daniele: “Perché gli ho tolto il follow? Perché come ha detto Daniele non mi sono sentita minimamente sostenuta e non ho sentito che il nostro rapporto, fuori dal Grande Fratello, era ancora un rapporto. Quindi, per questo motivo ho deciso che non volevo più vedere quello che pubblica perché, sinceramente, non mi sento voluta bene anche se dice di volermene, e non metto in dubbio questa cosa”.

Poi, la Pelizon tira una frecciatina a Daniele e Oriana: “Quando troverà il tempo e l’autorizzazione a vederci, mi farà strapiacere vederlo”.