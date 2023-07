La Rai apre le porte ad uno dei volti più amati e allo stesso tempo discussi di Mediaset. Stiamo parlando di Soleil Sorge, che approda in viale Mazzini per il programma estivo Felicità.

Nella trasmissione condotta da Pascal Vicedomini, l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip sarà nel cast fisso. E’ stata lei stessa che, come annunciato su Instagram, curerà due strisce: una sul cinema insieme ad Enrico Vanzina, e una sul benessere e la salute col professor Lorenzetti.

“Sono felicissima perché nel corso delle puntate si tratterà delle tematiche estremamente vicine alla nostra società, molto interessanti, con personaggi davvero degni di nota. Dal 5 agosto al 16 settembre su Rai2 alle 12!”.

L’arrivo in Rai di Soleil Sorge, seppur in un programma estivo, rappresenta una vera sorpresa. Negli ultimi anni, infatti, è stato uno dei volti di punta di Mediaset, prima con la partecipazione al Gf Vip, dove è stata protagonista del triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Durant, poi come guest star a L’Isola dei Famosi e opinionista de La Pupa e il Secchione Show, e infine come conduttrice del Gf Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli.

Anche Sonia Bruganelli si è complimentata con Soleil Sorge, sua “pupilla” dai tempi del Gf Vip: “Lo sapevo che eri la migliore. Ed è solo l’inizio”.