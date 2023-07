Il dissing tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante ha caratterizzato negli ultimi giorni la discussione sul web. La vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip ha annunciato che non sarebbe stata più ospite di due serate già in programma, in quando non sarebbe stata gradita all’ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

La polemica tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante

“Angels, essendo che la serata del 5 agosto a Principina a Mare era stata trovata da Diamante ma non è gradita la mia presenza, non sarò presente. Nonostante, essendo lavoro, avevo dato la mia disponibilità al locale che sarebbe stato felice di farmi cantare Mojito assieme a tutti voi. Mi spiace ma non dipende da me. Al posto mio ci sarà un’altra ragazza. Anche la serata del 29 mi è stato riferito essere saltata”, le parole dell’influencer triestina in una storia su Instagram.

Matteo si è sfogato durante una diretta fiume su Instagram, spiegando i motivi per cui l’ospitata è saltata: “Mi ritrovo in mezzo al mare ad aprire Twitter e leggere che ci sono centinaia di persone che non vedevano l’ora perché mi devono ca*are il ca**o perché disdico una serata di m*rda perché non ho voglia di stare con lei a tenerle la manina per voi. Cioè, una persona che dice che voglio essere libera di ciulare con chi voglio, ed essere libera di frequentare, di uscire, di ballare Mojito… Sì, vai fallo. Ma non rompetemi il ca**o. Non c’è niente e non ci sarà mai niente. E non voglio che ci sia niente. Mi dispiace, ci ho sperato, ci ho provato ma è finita lì. Non sono una vittima. Lei non è una vittima, è una donna forte, brava, Giovanna D’Arco. Vai per la tua strada, io vado per la mia, finito”.

Nikita: "Diretta trash. Mi ha dato della tr**a!"

Ma la polemica non è finità lì. Infatti, dopo poco meno di 24 ore, un altro tweet di Nikita dal tono decisamente polemico ha scaldato ulteriormente il clima. L’influencer, infatti, ha definito quella di Diamante una “diretta trash”, sostenendo anche quest’ultimo le avrebbe dato della “tr**a”: “Se fossi stata nella famosa diretta del trash avrei riso anche io. Meglio ridere che piangere dinanzi a quel trash. Non ho visto niente di nuovo, solo conferme. E’ come se fosse un appuntamento mediatico darmi ogni tot di anni della tr**a”.

La replica di Matteo Diamante

Ieri sera, durante una nuova diretta su Instagram, Matteo ha replicato alle parole della sua ex: “In quel momento ero molto inca**ato, ma non ho detto ‘la bastarda, sei una tr**a…’. Cioè, non ho mai insultato nessuno in quella diretta lì. Lei non l’ho insultata, le pagine fan, invece, le odio proprio. Detto questo, non è bello leggere quelle cose lì, non mi fa piacere leggere alcune cose che vengono scritte a Nikita”. Poi, interpellato da una fan che gli ha chiesto spiegazioni sulla sua affermazione “La fata male”, Diamante ha chiarito: “Da buon ‘ex fato’ posso giudicare la fata che non si comporta bene nei miei confronti o devo chiederlo? Meglio un gioco di parole ‘fatamale’ che essere giudicato sempre così ogni volta che io difendevo il nostro bene. E nonostante tutto non gliene faccio una colpa. Oggi è così, domani chi lo sa”. Matteo si riferisce alla seguente frase di Nikita: “A me non basta il corteggiamento, voglio una persona da ritenere esemplare che non mi consideri una sua proprietà, non solo a parole ma anche a fatti, e che non mi faccia provare imbarazzo in nessun contesto”.