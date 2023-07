Com’è noto, Nikita Pelizon ha smesso di seguire Daniele Dal Moro su Instagram. L’influencer triestina e l’imprenditore veneto, durante la loro avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, avevano instaurato un bel legame d’amicizia. Poi, terminato il reality show di Canale 5, qualcosa deve essersi evidentemente rotto.

Daniele parla dell'unfollow di Nikita

A parlarne è stato lo stesso Daniele durante una live su Twitch. “In realtà l’ho scoperto dopo, le avrà dato fastidio che non ho dato molto supporto in questo periodo… Questo è dato dal fatto, voi sapete perché (si riferisce alla relazione con Oriana, ndr)… Però io non le ho tolto il segui, perché io con Nikita non ho nulla, anzi non ho mai avuto niente. Ha fatto parte di un percorso per me molto significativo e importante, quindi non sono un ragazzino che deve togliere il segui perché me l’ha tolto lei. Quando le andrà mi seguirà di nuovo, se non lo fara più le toglierò il segui anche io, ma è lo stesso. Ma comunque io le ho sempre voluto bene e penso di non aver mai detto niente di male su di lei. Mi dispiace se si è arrabbiata per qualcosa, però io non ho assolutamente niente contro di lei”.

Nikita, replica a Daniele e frecciatina ad Oriana

Questo pomeriggio, nel corso di una diretta su Instagram, Nikita ha rivelato perché ha deciso di unfolloware Daniele: “Ho tolto il follow perché non mi sono sentita supportata, anche se lui dice di volermi bene”. Poi, la stoccata ad una delle sue acerrime “nemiche” nella Casa più spiata d’Italia, ovvero Oriana Marzoli, fidanzata di Dal Moro: “Ci vedremo quando avrà il tempo ed il permesso”.