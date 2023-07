Nikita Pelizon ha trionfato nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo la vittoria nel reality show condotto da Alfonso Signorini, l’influencer triestina ha investito nel campo della discografia lanciando il suo primo singolo “Mojito”, che è già diventato un tormentone estivo.

In un’intervista esclusiva rilasciata a Novella 2000, l’ex vippona ha voluto ricordare la sua esperienza nella Casa di Cinecittà: “Sono entrata nella Casa pensando di fare un’esperienza divertente, immergendomi in un ambiente gioioso. E invece ho convissuto con persone vere e con persone che invece si muovevano in base alle strategie. In questa esperienza mi ha sostenuto moltissimo il mio percorso spirituale, che mi ha fatto sopravvivere in quella condizione per sette mesi. A tale proposito ringrazio tantissimo la vasca da bagno ed Etrusco, il mio orsacchiotto.

Nella Casa c’era zero privacy e pertanto l’unico escamotage per respirare un attimo, ragionare con il proprio io e stare in silenzio per ascoltare i moti della propria anima per qualche minuto è proprio la vasta”.

Una delle prime esperienze televisive di Nikita Pelizon è stata la partecipazione a Temptation Island come tentatrice. E a tal proposito ha svelato: “Ho fatto Temptation Island nel 2018, motivata dal desiderio di volermi estraniare dalla realtà, dai miei tormenti personali, ma non ero psicologicamente preparata al punto che da lì a pochissimo mi ritirai”.

In questo momento, il cuore della vincitrice del Gf Vip 7 non batte per nessuno. Dopo un tentativo di riavvicinamento con Matteo Diamante, ecco come stanno le cose adesso: “Vivo l’amore in tutte le sue forme. Sono molto concentrata nel costruirmi il mio futuro professionale al fine di aiutare il prossimo più bisognoso e di sostenere i miei nipotini a realizzare i propri sogni”.