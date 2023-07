Non sembra volersi arrestare la polemica dopo che Nikita Pelizon ha annunciato che non sarebbe più stata ospite di due serate già in programma, in quanto non sarebbe stata gradita a Matteo Diamante.

Botta e risposta tra Nikita Pelizon e Matteo Diamante

“Angels, essendo che la serata del 5 agosto a Principina a Mare era stata trovata da Diamante ma non è gradita la mia presenza, non sarò presente. Nonostante, essendo lavoro, avevo dato la mia disponibilità al locale che sarebbe stato felice di farmi cantare Mojito assieme a tutti voi. Mi spiace ma non dipende da me. Al posto mio ci sarà un’altra ragazza. Anche la serata del 29 mi è stato riferito essere saltata”, le parole della vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip in una storia su Instagram.

Diamante, durante una lunghissima diretta su Instagram, si è sfogato e ha spiegato i motivi per cui l’ospitata è saltata: “Mi ritrovo in mezzo al mare ad aprire Twitter e leggere che ci sono centinaia di persone che non vedevano l’ora perché mi devono ca*are il ca**o perché disdico una serata di m*rda perché non ho voglia di stare con lei a tenerle la manina per voi.

Cioè, una persona che dice che voglio essere libera di ciulare con chi voglio, ed essere libera di frequentare, di uscire, di ballare Mojito… Sì, vai fallo. Ma non rompetemi il ca**o. Non c’è niente e non ci sarà mai niente. E non voglio che ci sia niente. Mi dispiace, ci ho sperato, ci ho provato ma è finita lì. Non sono una vittima. Lei non è una vittima, è una donna forte, brava, Giovanna D’Arco. Vai per la tua strada, io vado per la mia, finito”.

Nikita Pelizon choc: "Mi ha dato della tr**a"

A distanza di poco meno di 48 ore la vicenda si trascina ancora, e un altro tweet polemico di Nikita Pelizon ha scaldato ulteriormente la situazione. L’influencer triestina ha definito quella dei Matteo Diamante “diretta trash”, sostenendo che quest’ultimo le avrebbe dato della "tr**a": “Se fossi stata nella famosa diretta del trash avrei riso anche io. Meglio ridere che piangere dinanzi a quel trash. Non ho visto niente di nuovo, solo conferme. E’ come se fosse un appuntamento mediatico darmi ogni tot di anni della tr**a”.