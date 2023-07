Si scaldano i motori in vista della nuova edizione del Grande Fratello, che sbarcherà su Canale 5 a partire dal prossimo 11 settembre (saranno due gli appuntamenti settimanali). Tantissime le novità, a partire dal cast “ibrido” composto da dieci personaggi famosi e dieci sconosciuti. Ci sarà anche una nuova e unica opinionista, ovvero Cesara Buonamici, che approderà nello studio di Cinecittà direttamente dal TG 5. Scomparsa anche la sigla "Vip", con il nuovo logo del reality che ricorda quello delle prime storiche edizioni.

Il “repulisti” messo in atto da Pier Silvio Berlusconi ha mietuto le prime “vittime”: fuori Giulia Salemi, che lascia la sua postazione di “esperta dei social, figura che con ogni probabilità non verrà sostituita ma scomparirà definitivamente. Ancora da sciogliere il nodo relativo al Gf Vip Party: il format in onda su Mediaset Infinity dovrebbe essere confermato, ma alla conduzione non ci saranno Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Tra i nomi in lizza per sostituirli ci sono quelli di Alberto De Pisis e Oriana Marzoli ma, quest’ultima, sarebbe stata bocciata dall’amministratore delegato di Mediaset.

Nel frattempo, intervistato dal settimanale Chi in occasione dell'evento "Midnight Serenade", Alfonso Signorini non ha voluto sbilanciarsi in merito alla nuova edizione del Grande Fratello. Il conduttore ha però dichiarato che le persone non famose che abiteranno la Casa più spiata d’Italia sono fortissimi, e che il suo famoso claim “Vipponi” sarà sostituito. Bocca cucita, invece, su Cesara Buonamici, anche se Signorini ha lasciato intendere che la giornalista sarà la nuova opinionista. Infine, ha confermato la data di debutto, prevista per lunedì 11 settembre.