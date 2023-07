Non smettono di rincorrersi le voci circa un possibile approdo in Rai di Pierpaolo Pretelli. Il fidanzato di Giulia Salemi, nello specifico, potrebbe essere nel cast del nuovo programma di Caterina Balivo dal titolo La volta buona.

Da diverso tempo i fan dell’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip sperano in nuove opportunità lavorative per il loro beniamino, che era stato pure accostato a Ballando con le Stelle. Ora la possibilità sembra concreta, anche se non sarà facile scrollarsi di dosso il flop di Domenica In, complice anche il rapporto tutt’altro che idilliaco con Mara Venier.

Pierpaolo Pretelli alla corte di Caterina Balivo?

Pierpaolo, ex volto di Tale e Quale Show, pare essere vicino ad un rientro in Rai, secondo quanto riportato da Dagospia. Si starebbe infatti discutendo di un suo impiego nel nuovo programma di Caterina Balivo, La volta buona. Che sia questa, è il caso di dire, la volta buona per Pretelli? Le voci non sono state ancora confermate, ma il ritorno dell’ex vippone in viale Mazzini sarebbe una novità interessante in questo periodo di grandi stravolgimenti dei palinsesti della televisione italiana.

Il modello originario di Maratea aveva iniziato come velino di Striscia la Notizia, per poi passare a Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Tale e Quale Show, Domenica In e, infine, alla conduzione del Gf Vip Party insieme a Soleil Sorge. Ora che il “repulisti” di Pier Silvio Berlusconi è in atto, a farne le spese è stata anche la fidanzata di Pierpaolo, Giulia Salemi, che ha annunciato il suo addio al reality show condotto da Alfonso Signorini. Stesso destino che sarà condiviso anche da Pretelli che, a questo punto, spera di giocarsi nuovamente le sue carte in Rai.