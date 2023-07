In questa estate di rotture e separazioni, starebbe nascendo un’inaspettata complicità tra due ex protagonisti del Grande Fratello Vip.

Stiamo parlando di Andrea Maestrelli e Martina Nasoni. Quest’ultima, che ha trionfato nell’ultima edizione “non vip” del reality show di Canale 5, ha fatto il suo ingresso nella Casa di Cinecittà, insieme a Ivana Mrazova e Matteo Diamante, in qualità di ex di Daniele Dal Moro. Dopo i primi giorni in cui il rapporto tra i due pareva essere idilliaco, tanto da far pensare ad un possibile ritorno di fiamma, con il passare del tempo le cose hanno preso una piega burrascosa, tanto che Martina e Daniele hanno litigato in più di un’occasione.

“Perché sei venuta qui? Non hai nemmeno l’umiltà per ammetterlo, è veramente ridicolo. Sei qua, lavora, fatti il tuo percorso, ma non parlare di me, parla di qualcun altro. Fatti il tuo percorso senza di me. Non ti voglio parlare. Non voglio parlare di te, di noi, di tutto questo, qua dentro. Di te non mi importa nulla. Non ho bisogno di strumentalizzare nulla. Per me resti una persona con un cervello così, te lo ripeto. Freghi gli altri, ma non me. Tu con questa roba qua ci mangi, io no. Questa è la differenza tra me e te. Io da te non ho da imparare nulla”, le parole di Dal Moro durante una discussione con la Nasoni all’interno della Casa. Dopo la squalifica, Daniele si rese protagonista di un gesto che fece molto discutere: infatti, gettò il libro di Martina nel cestino della spazzatura, a sancire l’epilogo poco felice del rapporto tra i due.

Andrea Maestrelli e Martina Nasoni, flirt in corso?

Ma un fatto nuovo ha catturato l’attenzione dei fan. Andrea Maestrelli e la vincitrice del Grande Fratello, che si trovano entrambi in Sardegna, si sono ripresi con lo smartphone mentre ballano in spiaggia abbracciati sulle note di “Tango” di Tananai. Tanto è bastato per far impazzare il gossip su Twitter. Secondo alcuni utenti, infatti, Andrea e Martina avrebbero mostrato una certa complicità già quando si trovavano all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Lo scorso giugno, rispondendo alle curiosità dei follower, la Nasoni aveva anche parlato del rapporto con l’ex di Nicole Murgia: “Io e Andrea amici? Lui è il mio uomo! Scherzo, ci vedremo molto presto e l’ho sentito ieri, l’altro ieri, non ricordo. Mi ha chiamato, sta in giro, al mare. Bella vita…”. Chissà, magari quest’amicizia si è trasformata in qualcos’altro? Staremo a vedere.