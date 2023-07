Dopo le rivelazioni di Roberto Alessi su Novella 2000, adesso è Fabrizio Corona a parlare della nuova rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato che la sua ex fidanzata e il conduttore napoletano si sarebbero lasciati sei mesi fa, ben prima delle voci sulla presunta crisi. Corona ha anche svelato il presunto motivo del nuovo addio, che gli sarebbe stato confidato direttamente da Belen.

“Di Belen sappiamo tutto, da Michele Morrone a Gianmaria Antinolfi, ad Antonino Spinalbese, per arrivare a quest’ultimo, tale Elio, che sembra proprio uscito dai racconti romanzati delle favole degli elfi.

Di Stefano non si sa nulla, pare che abbia avuto tre donne in vita sua, Emma, Belen e forse qualcun’altra; che abbia amato solo loro, che sia monogamo, che non sia interessato alla passione, che sia fedele. Quello che gli va riconosciuto assolutamente è che in questa storia degli ultimi 10 anni, da fruttivendolo che arriva ad Amici a fidanzato di Belen proprietario di un negozio, a uomo che si fa trasformare esteticamente con modo di comportarsi e di vestirsi all’immaginario uomo ideale di Belen Rodriguez, è riuscito, nonostante tutto, nel corso degli ultimi anni, a incominciare a fare l’opinionista, a smettere di fare il ballerino, ad avere un’immagine pulita, ad incominciare a fare piccoli programmi, per poi arrivare alla conduzione, per poi finire ad avere un programma tutto suo”.

Fabrizio Corona: “Cosa mi ha detto Belen su Stefano”

“Nello tsunami televisivo arrivato nell’ultimo mese, dove finalmente è stata fatta una epurazione del trash e del nulla televisivo di Ilary Blasi, Barbara D’Urso, Giulia Salemi ecc ecc. De Martino dopo aver fatto una grandissima gavetta, circa 6 mesi di tour teatrale che lo ha portato in giro per tutta l’Italia, è riuscito ad avere la conferma di 2 programmi e soprattutto, alla giovane età di 33 anni, uno show tutto suo. Arriverà ad essere uno dei più forti conduttori italiani.

La verità è che come tutti noi, Stefano De Martino ha i suoi segreti e i suoi scheletri nell’armadio, come tutti del resto. Però noi non fingiamo di essere perfetti. La verità è che lui e Belen si sono lasciati sei mesi fa!Lui pensa solo al lavoro, lui che è diventato quello che è diventato grazie a lei, torna a casa la sera, si butta sul divano e se ne va a letto. Lei quando torna a casa non vede l’ora che se ne vada. Quando Stefano le chiede di andare a cena, le prende l’ansia perché non sa di cosa parlare. Poco tempo fa l’ho incontrata, sapete tutti che siamo veramente tanto amici, e facendo una serie di domande mi chiede “Quando esci, con chi esci?”, io le ho risposto che esco con la mia fidanzata, andiamo in giro, chiacchieriamo, litighiamo, però alla fine siamo noi due, senza amici. E lei mi risponde “cavolo, come ti invidio, io quando lo guardo mi sembra un vecchio dentro, non mi piace più, non so più cosa dirgli”.