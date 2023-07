La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembra essere giunta davvero ai titoli di coda. Una relazione che nel corso degli anni ha avuto tantissimi alti e bassi, ma che continua a far sognare migliaia di fan.

Negli ultimi giorni, però, la frattura tra la showgirl argentina e il conduttore partenopeo sembra insanabile. Belen è stata “pizzicata” dal settimanale Chi in compagnia di Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano che pare le abbia rubato il cuore.

Ma le cose stanno realmente così? A fornire la sua versione dei fatti ci ha pensato Roberto Alessi su Novella 2000. Secondo il giornalista, infatti, quella tra Belen e Elio sarebbe solo un’amicizia.

“E’ un amico che Belen Rodriguez vede da dieci anni sempre in compagnia di altre persone. Non contano gli abbracci e le telefonate. Belen è così fisica, affettuosa, lui ricambia, nulla di più”.

E a proposito di Stefano De Martino: “Si parla da sempre dei suoi tradimenti, ma come mai non è stata mai documentata la cosa? Mai un gossip, mai una foto, mai una paparazzata. Perché lui è amato e chi gli sta intorno mai si sognerebbe di stanarlo, lo protegge, lo tutela. Soprattutto se è in Campania, dove è adorato da chiunque”.