La nuova edizione del Grande Fratello prenderà il via il prossimo 11 settembre. Il cast “ibrido” sarò composto da personaggi famosi e persone comuni, e le nuove linee imposte da Pier Silvio Berlusconi hanno come obiettivo quello di porre un freno al trash dilagante che si è verificato, in particolare, nell’ultima edizione.

Per quanto riguarda i papabili “vipponi”, nelle scorse settimane sono stati fatti i nomi di Fiordaliso, Marcella Bella, Justine Mattera e Donatella Rettore, e adesso Radio Cusano Campus ha fatto il nome di un altro volto noto. Stiamo parlando di Rosanna Fratello, artista con all’attivo sette partecipazioni al Festival di Sanremo, 14 album pubblicati e milioni di dischi venduti.

Mentre i rumor continuano a circolare sul web, Alfonso Signorini è trincerato nel silenzio più assoluto. Anche ai microfoni di Chi, a margine dell’evento “Midnight Serenate”, il conduttore ha detto di non voler dire nulla sulla nuova edizione del reality: “Sì ci sarà la Buonamici, ma basta così davvero. Io non posso dire nulla altrimenti mi fanno fuori. Piccole news? Niente, non smollo nulla. No non mi scuci niente davvero. Nessuna esclusiva oggi non dirò nulla sul Grande Fratello Fratello”.