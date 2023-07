Viale Mazzini ha aperto le porte ad uno dei volti di Mediaset più discussi e allo stesso tempo amati degli ultimi anni. Stiamo parlando di Soleil Sorge, che è stata arruolata dalla Rai per un programma che esiste da circa due anni dal titolo Felicità.

E’ condotto da Pascal Vicedomini e nel cast fisso ci sarà anche l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. E’ stata la stessa influencer italo-statunitense che – come annunciato su Instagram – curerà due strisce: una sul cinema insieme ad Enrico Vanzina e una sul benessere e la salute col professor Lorenzetti.

“Sono felicissima perché nel corso delle puntate si tratterà delle tematiche estremamente vicine alla nostra società, molto interessanti, con personaggi davvero degni di nota. Dal 5 agosto al 16 settembre su Rai2 alle 12!”.

L’arrivo in Rai di Soleil Sorge, seppur in un programma estivo, rappresenta una vera sorpresa. Negli ultimi anni, infatti, è stato uno dei volti di punta di Mediaset, prima con la partecipazione al Gf Vip, dove è stata protagonista del triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Durant, poi come guest star a L’Isola dei Famosi e opinionista de La Pupa e il Secchione Show, e infine come conduttrice del Gf Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli.

L’approdo in Rai di Soleil conferma di fatto le voci circa al suo addio al format in onda su Mediaset Infinity legato al reality show di Canale 5.