La figura di Anita Olivieri è una delle più controverse dell'attuale edizione del Grande Fratello in quanto è stata più volte accusata di essere raccomandata e anche di avere una sorta di filo diretto con gli autori e la produzione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Proprio al riguardo, Marco Maddaloni, mentre parlava con Massimiliano Varrese e Rosy Chin, ha sganciato la bomba (anche se in maniera scherzosa) sulla bionda manager romana, dicendole di essere “raccomandata”.

“Comunque quella è raccomandata. Secondo me sa qualcosa che noi non sappiamo”, ha detto il judoka. “Ani ha i radar alle orecchie, riuscirebbe a sentire a distanza”, ha provato a difenderla Rosy. “Sto dieci passi avanti”, ha chiosato Anita.

Nel frattempo, sui social in molti hanno commentato l’accaduto: “Ricordiamo che Maddaloni è entrato dopo, e avrà avuto il tempo di farsi un bel giro sui social, di sicuro sa tutto. Secondo me nello scherzo ha detto quello che pensa, e cioè la verità”. E ancora: “Anita era imbarazzata e rossa in viso, e la Chin l’ha difesa”.