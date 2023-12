La puntata del Grande Fratello di ieri, sabato 30 dicembre, è stata particolarmente turbolenta. Tante le emozioni per gli inquilini della Casa più spiata d’Italia: Rosy Chin ha riabbracciato suo marito Paolo, Letizia Petris ha incontrato sua mamma a pochi giorni dall'anniversario della morte del suo papà, e Perla Vatiero ha incontrato suo padre. Ma c'è stato anche un momento di tensione in cui Alfonso Signorini si è rivolto ad Anita Olivieri, dicendosi furioso per ciò che è avvenuto nei giorni scorsi. Nel corso della puntata, Cesara Buonamici ha poi dato l'immunità a Marco Maddaloni, mentre al televoto per l’eliminazione, insieme a Federico Massaro e Monia La Ferrera, sono finiti Beatrice Luzzi e Rosanna Fratello. Tuttavia, durante le nomination, l'atteggiamento del conduttore nei confronti di Maddaloni ha spiazzato molti telespettatori tant'è che i fan del reality stanno commentato l'accaduto sul web.

Durante le nomination Alfonso Signorini si è rivolto con toni poco gentili a Marco Maddaloni, il quale ha chiesto di poter ringraziare Cesara per l'immunità. “Sì, sì non siamo qui per fare i ringraziamenti, fai la nomination”, ha precisato il conduttore.

Maddaloni perplesso ha nominato Beatrice Luzzi e poi Signorini l'ha liquidato: “Grazie e arrivederci”. Il gieffino è rimasto davvero spiazzato di questo atteggiamento e non ha nascosto le sue perplessità. “Ma veramente?”, ha continuato Marco. E subito, di punto e in bianco, Alfonso ha chiuso il collegamento con lui.