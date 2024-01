Quella di sabato 30 dicembre è stata senza dubbio una delle puntate più turbolente di questa edizione del Grande Fratello.

Alfonso Signorini ha duramente rimproverato Anita Olivieri dopo averla sentita ironizzare sul sacramento del battesimo, dicendosi offeso in quanto cattolico: “Ti parlo a titolo personale. Devo dirti che c’è una cosa che mi ha molto infastidito. Sono state le considerazioni stupide che hai fatto su un sacramento importante per noi cattolici che è il battesimo. A me hanno dato molto fastidio queste cose. Ognuno di noi è libero di credere o non credere, tu non hai il dono della fede e va bene così. Nessuno, però, ha il diritto di prendere in giro la religione, io sono un cattolico e mi hai offeso”.

Dal canto suo, Anita ha provato a giustificarsi: “Io non ho mai preso in giro il battesimo, prendevo in giro Garibaldi che voleva battezzarmi, perché non credo. Io sono nata in una famiglia di battezzati, i miei lo sono”.

Sulla questione è intervenuta anche Beatrice Luzzi: “Lei è sempre dissacrante e lo è stata anche in questo caso sul battesimo. Ha scherzato sui miei figli, su di me e l’ha fatto anche adesso. Tu non riesci a capire che questo è un argomento delicato. Non puoi continuare ad infilzare il coltello a proposito di un argomento che non ti tange”.

Nell’ascoltare queste parole, Anita ha avuto una reazione fortissima, e durante una pausa pubblicitaria è scoppiata in lacrime, minacciando di lasciare la Casa: “Basta, io me ne vado adesso. Non ce la faccio. Vado dallo psicologo da anni. Lasciatemi, voglio uscire. Non ci sto a farmi dire queste cose. Lei non ha rispetto. Voglio uscire. Facciamo le nomination e poi lascio la Casa. Non sto qui a farmi massacrare, non ho firmato per questo,

Vorrei uscire, Alfonso. Questo va oltre il gioco. Non ce la faccio più con la cattiveria di Beatrice. Voi non potete seguire tutto ma sono stanca di pensare di passare altri giorni con una persona che infierisce su temi così delicati. Per me è inaccettabile. Il fatto che lei usi queste cose per portare il pubblico dalla sua parte non mi piace. Beatrice è intelligente e sa la verità. Sono 4 mesi di capire perché si comporta così. Probabilmente vuole vincere ma io non sto qui a snaturarmi per una cosa del genere”.

In seguito, è intervenuta anche Rosy Chin, che ha iniziato ad inveire contro Beatrice venendo portata via da Garibaldi: “Ti rendi conto di cosa fai? Usi la fragilità delle persone. Lei non si rende proprio conto di quello che fa ogni volta. Non se ne rende conto. E ridici sopra adesso, continua mi raccomando”.

Intanto, nelle ultime ore, stando a quanto rivelato da una fonte, Alfonso Signorini era letteralmente furibondo durante l’ultima puntata. Il motivo? “Voleva mandare in onda dei filmati alcuni filmati e la produzione l’ha proibito. Continuavano a mettergli cartelli dove gli dicevano di tacere”. Inoltre, al rientro dalla pausa pubblicitaria, Alfonso è stato informato che Anita era in lacrime e voleva abbandonare il programma. La sua risposta sarebbe stata: “Ma chissenefrega, è una ragazzina”. Insomma, il conduttore era visibilmente arrabbiato e non sopportava più la maggior parte dei concorrenti.