Per Beatrice Luzzi è stato un Capodanno amaro quello trascorso nella Casa del Grande Fratello. Durante il cenone del 31 dicembre, l’attrice ha vissuto un momento di sconforto, e ha deciso di allontanarsi dal resto dei coinquilini. Stando a quanto rivelato dopo la serata, sarebbero stati gli attacchi di Grecia Colmenares e Rosy Chin ad infastidirla. Dopo la nottata, l'attrice si è sfogata riguardo alla situazione che si è creata nella Casa.

Durante la cena del 31 dicembre, Beatrice Luzzi si è alzata da tavola e si è allontanata dal gruppo, andando da sola in camera. Stando al suo racconto post serata, a infastidirla sarebbero stati commenti e battute da parte di alcuni coinquilini, come Grecia Colmenares e Rosy Chin, che continuerebbero a prenderla di mira. "Ha un po’ tutta la Casa contro, non so come consolarla. Non può pretendere di attaccare tutti e che tutti la prendano bene", ha detto Fiordaliso parlando con Vittorio Menozzi e Marco Maddaloni riguardo alla situazione. "Mi dispiace che siamo tutti fuori e lei non c'è, sarebbe bello stare insieme il 31 dicembre", ha detto il judoka. Anche il modello ha commentato: "Secondo me deve fare una presa di coscienza rispetto a un paio di cose, poi vedi che vivrà contenta".

Dopo la serata di Capodanno, Beatrice si è sfogata in giardino con Greta Rossetti, spiegando il motivo per il quale non è riuscita a godersi l'ultima serata dell'anno insieme al resto dei coinquilini. L'attrice è arrivata al limite e non riesce più a sopportare le persone che la prendono di mira e la attaccano continuamente: "Non riuscivo a condividere un momento così importante e bello con alcune persone qui dentro, cosa che ho fatto per tanti mesi, perdonando e passando sopra. Non riesco più. Non posso dire niente, devo stare attenta, qualunque pretesto è buono per farmi nera. Sono castrata".