Nella Casa del Grande Fratello, l’arrivo del nuovo anno è stato festeggiato con il consueto cenone, balli e musica, ma per un’inquilina non è stata una notte di festa. Stiamo parlando di Beatrice Luzzi, che ha trascorso il Capodanno sostanzialmente isolata dal resto dei concorrenti.

L’attrice si è ritrovata piuttosto isolata durante la cena e, nel momento dei festeggiamenti avvenuti dopo la mezzanotte, si è rifugiata in camera da letto, e alcuni gieffini l’hanno biasimata ancora una volta mettendo in cattiva luce il suo comportamento. Letizia Petris, Anita Olivieri, Rosy Chin e Massimiliano Varrese, infatti, hanno deciso deliberatamente di ignorare Beatrice durante i festeggiamenti. Circostanza che, a quanto pare, non è stata gradita dagli autori del GF.

Come riportato da Deianira Marzano e Amedeo Venza, durante la notte i quattro concorrenti sono stati redarguiti dalla produzione per aver “ignorato” la Luzzi. “Per vie traverse ho saputo che sono stati redarguiti nella Casa per aver lasciato Beatrice isolata. E’ stato davvero brutto a vedersi, anche il figlio ci è rimasto male”, la segnalazione dell’utente ai due esperti di gossip. Per questo motivo, i festeggiamenti di Capodanno sarebbero stati bruscamente interrotti (così come la diretta).