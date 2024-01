Serata di forte tensione della Casa del Grande Fratello. Una frase di Giuseppe Garibaldi, infatti, ha fatto scoppiare un nuovo putiferio. Come riportato dai colleghi di Biccy.it, il bidello calabrese – parlando con Stefano Miele – ha detto di avere tanti amici gay, e ciò ha indispettito lo stilista: “Non si dice ‘ho tanti amici gay come te’. Io non vengo da te e ti dico che ‘ho tanti amici etero o biondi’. Non c’è bisogno di specificare, essere gay non ha alcuna caratteristica diversa da quella di altri e non c’è bisogno di accomunare. Sei tu che ti stai alterando. E se Anita ti difende dicendo che vieni dal paesino ti sta dando dell’ignorante. Se dici che hai anche amici gay stai sottolineando una differenza. Come se un gruppo di persone fossero diverse dagli etero, quando invece siamo tutti persone”.

Garibaldi ha provato a difendersi ed ha addirittura tirato in ballo Beatrice Luzzi e le accuse di maschilismo: “Io l’ho detto per fare un esempio che non c’è nulla di male in quello che dico. Tu mi dicevi che io invece di usare la parola ‘uomo’ certe volte dovrei dire ‘persona’ e così volevo dirti che io non ho problemi con nessuno. Io ti spiegavo che ho tutte le tipologie di amicizie, anche gay. Tu ti appigli che io non ti devo dire così. Ti stai appigliando a litigare e non mi piace. Tu stai cercando un appiglio a questo argomento che secondo me ti è stato inculcato da qualcuno tempo fa, non so da chi. Come quando mi hanno associato al maschilismo”.

Anita Olivieri è intervenuta in difesa di Giuseppe: “Lui non lo fa con intento negativo. Parliamo di una persona che viene da un paesino e sappia trattare la cosa come me. Lui è sempre rimasto nel suo contesto. Io non dico che è ignorante! A una persona che vive su un monte con tre pecore e due persone tu puoi pretendere che sappia come usare il verbo uomo? Io so Giuseppe dove vive e come ha vissuto. Se trovi Heidi nel paesino sul monte pretendi che parli come uno di Londra o Milano?!”.