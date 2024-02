Dopo il malore con conseguente svenimento di due settimane fa, l’altro ieri Giuseppe Garibaldi non si è sentito nuovamente bene ed ha fatto preoccupare inquilini e telespettatori. Il bidello calabrese, mentre era chiuso in bagno, ha iniziato a vomitare e Stefano Miele e Grecia Colmenares hanno avvisato immediatamente gli autori. Il medico della produzione ha fatto i primi controlli e, in seguito, il concorrente è stato fatto uscire dalla Casa del Grande Fratello.

Molti fan di Giuseppe sono preoccupati, anche perché per il momento l’unico comunicato ufficiale è quello del GF, che si è limitato ad ufficializzare la sua uscita. Sembra, però, che il concorrente tornerà in gioco, anche perché la produzione ha parlato di “uscita temporanea dalla casa”.

A rassicurare tutti ci ha pensato il fratello del gieffino, Nicola, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Ciao a tutti, volevo solo dirvi che mio fratello sta bene, quindi state tranquilli. L’importante è questo”. Quasi certamente Garibaldi dovrà fare osservare alcuni giorni di quarantena e poi potrà varcare nuovamente la porta rossa e tornare dai suoi coinquilini.