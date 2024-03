Subito dopo Sanremo, Sangiovanni ha annunciato la volontà di volersi prendere un periodo di pausa dalla musica. Il cantante per motivi personali ha deciso di allontanarsi per un po', forse stressato dalla vita troppo frenetica. Questo ha deluso non poco le fan del giovane talento made Amici.

Dopo aver partecipato al talent show di Maria De Filippi, Sangiovanni si è ritrovato a dover gestire un grande successo. Tour, concerti, fan, vita privata sempre più pubblica, copertine, gossip e social.

Il cantante ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, classificandosi al penultimo posto e la sua performance sul palco dell’Ariston non ha entusiasmato.

Mr. Rain: «Non si possono sfornare canzoni in serie»

Ma il caso San Giovanni non è rimasto isolato. Anche Mr. Rain a quanto pare ha deciso di prendersi un periodo di rigenerazione dopo Sanremo. E questo nonostante sia uscito da poco Il suo album Pianeti.

La decisione di Mr. Rain giunge inaspettata anche se il cantautore aveva speso parole di comprensione nei confronti di San Giovanni all’annuncio del suo ritiro dalla scena. Forse già allora meditava di prendersi una pausa di riflessione.

«Non si possono sfornare canzoni in serie», ha detto in un’intervista al Messaggero. L'accusa, neanche troppo velata, è appunto al sistema discografico che è diventato velocissimo e impone una produzione e un consumo, musicale frenetico. E non sempre si riesce a mantenere questo ritmo.

Mattia Balardi, in arte Mr. Rain, ha da sempre raccontato di aver scelto questo nome per una motivazione ben precisa, ovvero l'esigenza di scrivere musica solo nei giorni di pioggia.

Non si è mai saputo granché della sua vita personale o dei suoi legami. E’ sempre stato molto riservato non raccontando nulla di sé. Molti fan, evidentemente delusi della scelta del loro beniamino, sperano in un ripensamento, perché un cantautore così delicato come lui non si ascoltava da anni.