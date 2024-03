Brando Ephrikian, dopo un lungo e tortuoso percorso a Uomini e Donne, ha finalmente scelto con chi delle due corteggiatrici rimasti lasciare il dating show di Maria De Filippi.

Come rivelato da Lorenzo Pugnaloni, nella registrazione odierna il tronista ha scelto di proseguire la conoscenza lontano dalle telecamere con Raffaella Scuotto, e lei ha risposto di sì.

Nella registrazione del 6 marzo, le due corteggiatrice non si erano presentate in studio, mentre in quella del giorno successivo, sia Beatriz D'Orsi che Raffaella Scuotto erano presenti. Erano state anche messe le poltrone rosse e mostrati sullo schermo i best moments, ma Brando non aveva voluto più scegliere perché non era sicuro.

Adesso, dopo quasi sette mesi, Brando ha concluso la sua avventura a Uomini e Donne decidendo di iniziare una relazione con Raffaella lontano dalle telecamere.