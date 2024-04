Il Commissario Ricciardi 3 è in lavorazione. Sono iniziate le riprese della serie Rai ispirato al personaggio di Maurizio De Giovanni.

Lino Guanciale vestirà ancora una volta i panni di Alfredo Ricciardi, giovane commissario che fa i conti con un dono spettrale. Ascoltare e vedere le anime dei defunti sparsi per la città. Un dono che però per la sua vita è una condanna.

Insieme a Lino Guanciale altri attori del cast sono pronti a tornare sul set e a svelare qualche retroscena al pubblico. A farlo per primo è Antonio Milo, che interpreta il brigadiere Raffaele Maione, amico e collaboratore di Ricciardi. Il suo ruolo subirà un grande cambiamento soprattutto sentimentale.

L'epilogo della storia d'amore tra il commissario Ricciardi e Enrica

Non mancherà nemmeno Bambinella, personaggio interpretato dall'attore Adriano Falivene. Tutti si chiedono cosa succederà nella terza stagione del Il Commissario Ricciardi. Molti vogliono sapere come e se finirà l’amore tra Enrica e Alfredo. Ebbene questa coppia vivrà un triste epilogo. Enrica morirà e Alfredo, a causa del suo dono, la rivedrà sempre come anima.

Un’altra storia d’amore proseguirà. Una coppia totalmente diversa dalla precedente. Spiritosi e divertenti a tratti comici. Parliamo di Maione e Bambinella. Il legame tra il brigadiere e Bambinella è ormai un grande classico a cui il pubblico non può rinunciare perché ha caratterizzato le prime due stagioni, regalando quei tratti divertenti ad un testo narrativo quasi drammatico.

Come detto in precedenza Maione subirà un cambiamento sentimentale. Per un certo periodo crederà che la sua Bambinella si sia invaghita di altri e avrà diversi scatti di gelosia.

Tra i vicoli del centro storico di Napoli il set de Il Commissario Ricciardi è sempre più seguito. I fan assistono alle riprese immortalando momenti e spoilerando alcune scene.

La messa in onda è prevista per l'inverno del 2024.