In arrivo su Rai 1 una nuova fiction con una regia speciale e due protagonisti di serie tv molte amate.

Da poco sono terminate tre serie tv molto seguite dal pubblico: Imma Tataranni, Doc - Nelle tue Mani e I Bastardi di Pizzofalcone, che hanno garantito numeri molto alti in casa Rai.

Ma la produzione Rai ha in cantiere nuove idee e progetti. Luca Ribuoli, stesso regista de L'Allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, dirigerà la nuova serie in arrivo su Rai 1, Costanza. La fiction è ispirata ai romanzi di Alessia Gazzola e andrà in onda per il prossimo autunno-inverno.

La storia vedrà come protagonista Costanza che vive la vita di tutti i giorni alle prese con le gioie e i dolori che la quotidianità prevede per ognuno di noi. Il personaggio principale femminile sarà interpretato dall’ attrice Miriam Dalmazio, conosciuta per il personaggio di Nina di Studio Battaglia.

Miriam Dalmazio insieme a Marco Rossetti protagonisti in Costanza

Con lei un attore che gli italiani hanno molto amato in diverse produzioni di successo. Parliamo di Marco Rossetti, famoso sia per il ruolo di Nathan in Un Passo dal Cielo che in quello di Damiano Cesconi in Doc - Nelle tue Mani.

Le fan all’idea di vedere questa nuova coppia sul piccolo schermo sono in trepida attesa. Questi due personaggi e la loro avvincente storia saranno destinati a conquistare il pubblico italiano garantendo gli stessi numeri delle serie tv precedenti.

Molte serie di successo andate in onda fino ad oggi si avviano ormai verso il finale di stagione. In primis I Bastardi di Pizzofalcone di Alessandro Gassman. Anche Mina Settembre sta per giungere alla fine. La nuova stagione in preparazione, infatti, potrebbe essere l’ultima in produzione. Ecco perché la macchina fiction Rai ha in cantiere nuove storie e nuovi progetti.