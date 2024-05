Due giorni fa, Pietro Fanelli, ex naufrago dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha contattato Fabrizio Corona rivelandogli di essere in possesso del contenuto di alcune chat tra lui e Tommaso Zorzi nelle quali, il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip, gli avrebbe chiesto foto intime. Pietro ha poi specificato che non ritiene immorali certe richieste, ma che per lui, però, andrebbero in conflitto con l’immagine “perbenista” che Zorzi dà di sé sui social.

“Ho delle chat con questo personaggio, Tommaso Zorzi, in cui mi chiede le foto del ca**o, me le chiede insistentemente. Mi ha detto che in cambio mi avrebbe dato il follow. Quindi ci tengo a far vedere come sia un po’ un ipocrita. Lui sui social fa la figura di quello tutto per bene. Voglio specificare che io non giudico queste cose immorali. Però io dico quello che faccio nella vita privata e poi non faccio il perbenista, quindi vorrei smascherarlo. Se per te va bene ti posso mandare tutte le chat, tu fammi sapere”.

Dopo circa 24 ore, Dillinger News, il portale dell’ex re dei paparazzi, ha pubblicato gli screenshoot della chat tra Pietro e Tommaso. In seguito, l’ex naufrago ha condiviso un video sui social in cui parla proprio dei messaggi che gli sono stati inviati da Tommaso Zorzi. I fatti risalirebbero ad alcuni anni fa, quando Fanelli si era appena trasferito a Milano ed era poco più che maggiorenne.

“Mi chiamo Pietro Fanelli, volevo parlarvi di un fatto accaduto quando ero appena maggiorenne in cui Tommaso Zorzi mi chiese delle foto intime con insistenza in cambio di un follow o un commento. Io subito dissi di no, ma li continuò. Io ero appena arrivato a Milano, ero ingenuo come tutti i ragazzini appena maggiorenni, non conoscevo il mondo dello spettacolo, della televisione, della moda. Quindi mi rivolgevo a questi personaggi pubblici per chiedere commenti e visibilità.

Pensare che un ragazzino debba mostrarsi senza dignità mostrando la foto del membro per un follow e un commento, vuol dire che abbiamo toccato il fondo in questa società malata. Questo qua fa il paladino della giustizia e poi usa il suo potere mediatico per manipolare i ragazzini, un po’ come quelli in giacca e cravatta che mandano i soldati a fare la guerra, ma non si sporcano di sangue. Non mi farò mai comprare né da lui né da altre persone”.