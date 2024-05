Sarebbero in peggioramento le condizioni di salute di Fedez. E’ questa la ragione per la quale il rapper non prenderà parte alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda lunedì 20 maggio.

Lo aveva anticipato la Rai nei giorni scorsi sottolineando come l’assenza dell’ormai ex marito di Chiara Ferragni fosse dovuta a “motivi di salute” e non alla recente indagine in cui è coinvolto per rissa, lesioni e percosse in concorso per il pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino.

Nei giorni precedenti, dopo le voci della cancellazione dell’invito al rapper come ospite, era invece stata riconfermata la sua presenza. Ma oggi è il suo stesso staff a dover confermare l’aggravamento delle condizioni di salute del rapper, “più gravi di quanto immaginato in un primo momento”, riferisce l’Ansa. Lo stesso entourage, però, non conferma le notizie circa un nuovo ricovero di Fedez. La precisazione si è resa necessaria dopo le indiscrezioni di Fabrizio Corona sulla sua testata online Dillingernews in cui affermava che il rapper “ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai2”.