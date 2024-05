La stagione televisiva è ormai giunta ai titoli di coda. Fabio Fazio, passato a Warner Bros. Discovery, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, non ha nascosto la sua sorpresa per il successo ottenuto con Che tempo che fa.

Il conduttore ha parlato della sua nuova avventura dopo l’addio alla Rai: “Tale successo non era nemmeno preventivabile, è stata una sorpresa bellissima perché il pubblico ci ha seguito con grande affetto e stima. Questa rete giovane e in crescita ha dimostrato di essere contemporanea. Si respirano entusiasmo, vitalità e una sana leggerezza. Ne siamo piacevolmente contagiati. E ringrazio per la fiducia il gruppo Warner Bros. Discovery, il managing director Alessandro Araimo e la direttrice dei contenuti Laura Cafaroli. Tutto è andato oltre la più rosea delle previsioni e l’impensato degli auspici. Poi, più che lo share, per me contano le teste: siamo stati 26 puntate ogni domenica sul podio dei tre programmi più visti”.

Parlando del futuro, Fazio ha parlato di ciò che ha in mente per la prossima stagione di Che tempo che fa: “Non è una cosa che si piò stabilire a tavolino. Bisogna sentire cosa cambia nel mondo che ci circonda e fare piccoli aggiustamenti, senza andare ad intaccare la continuità e la tradizione. So già che l’anno prossimo avremo spesso come ospite Edoardo Prati, giovanissimo influencer culturale che ci fa appassionare di letteratura greca e latina”.

Amadeus è pronto ad approdare sul Nove e, al riguardo, Fabio Fazio, ha rivelato: “Ci siamo sentiti, ma bisogna rispettare ed onorare il suo contratto in corso con la Rai. Siamo solo all’inizio: io ho altri tre anni davanti, lui quattro. E ripeto, l’entusiasmo c’è”.