La decima puntata de L’Isola dei Famosi, andata in onda lo scorso mercoledì, è stata la meno vista nella storia del reality show di Canale 5 (1.687.000 telespettatori e 12% di share).

Sotto la conduzione di Vladimir Luxuria, la diciottesima edizione del celebrity survivor ha perso in dieci puntate circa un milione di telespettatori e l’8% di share. Un crollo senza precedenti, ma non tale da indurre i vertici Mediaset ad una chiusura anticipata. Come riportato da Gabriele Parpiglia su X, infatti, la finale è prevista per il prossimo 9 giugno.Se si considera il doppio appuntamento settimanale di mercoledì e domenica, mancherebbero quindi cinque puntate.

Chi sono i naufraghi ancora in gioco

Alvina Vereconi Scortecci; Aras Senol; Artur Dainese; Dario Cassini; Edoardo Franco; Edoardo Stoppa; Karina Sapsai; Khady Gueye; Linda Morselli; Matilde Brandi; Samuel Peron.