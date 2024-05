Nelle ultime settimane, Fedez ha smesso di seguire su Instagram Achille Lauro e Tony Effe. L’unfollow ha decisamente stupito i fan, visto che il rapper, lo scorso marzo, era alla festa del lancio del nuovo album di Tony Effe, e che con Achille Lauro ha anche duettato in una hit del 2021, Mille (con loro anche Orietta Berti).

Dagospia ha rivelato che alla base della “distanza” tra Fedez e Tony Effe ci sarebbe una presunta amicizia tra l’ormai ex marito di Chiara Ferragni e Taylor Mega, e il rumor è stato anche riportato da Gabriele Parpiglia a www.

“Noi qui in radio avevamo questa storia, parlo della notizia relativa al fatto che alla festa del compleanno di Achille Lauro c’erano tutti, tranne Fedez. Tra gli invitati invece c’era Chiara Ferragni, nascosta in un angolo. Oggi abbiamo un’immagine più nitida di Chiara Ferragni che alla festa balla con questo bel vestito rosso e qui è appunto al compleanno. Nel primo video che abbiamo avuto si nascondeva, o meglio quasi non si vedeva, invece qui si vede molto bene. Ricordiamo che al compleanno non è stato invitato Fedez. E Fedez ha tolto il follow al collega subito dopo che noi abbiamo dato la notizia. La notizia l’abbiamo data qui e lui due giorni dopo l’ha unfollowato.

Ma non ha tolto il follow solo a lui, l’ha fatto anche ad un altro cantante che era qui oggi, si tratta di Tony Effe. Però per Tony Effe il motivo sarebbe un altro. Perché pare che ci siano dei messaggi tra Fedez e Taylor Mega. Lo ricordiamo, Taylor Mega è la ex fidanzata di Tony Effe. Questo è quello che sarebbe successo”.