Nonostante il Grande Fratello sia andato in archivio ormai da quasi due mesi, le frecciatine e le polemiche tra gli ex inquilini della Casa di Cinecittà non mancano. Le ultime in ordine di tempo sono arrivate nelle ultime ore, ma hanno visto protagonista il fratello di un’ex gieffina. Stiamo parlando di Josh Rossetti, fratello di Greta Rossetti, finito nella bufera lo scorso marzo dopo la rissa sfiorata con Massimiliano Varrese al termine della finale del reality show condotto da Alfonso Signorini, e per le minacce al giornalista Gabriele Parpiglia.

Rispondendo alle curiosità dei follower, il fidanzato di Monia La Ferrera (anche lei ex gieffina), ha tirato una frecciatina a Beatrice Luzzi. “La finta perbenista di tua sorella? Ha chiesto scusa a Bea almeno?”, ha chiesto un utente. “A chi?”, è stata la replica di Josh.

Le parole di Greta su Beatrice

“A me dispiace perché per me Beatrice è sempre stata una seconda mamma. Non capisco a quali video si riferisca visto che io non ho mai detto una parola fuori posto su di lei – aveva dichiarato lo scorso aprile Greta in un’intervista a Superguida Tv -. Dentro la Casa Beatrice non ha mai detto che non si fidava di me e che mi riteneva una persona falsa, anzi. Quando ho letto la sua intervista ci sono rimasta male perché non me l’aspettavo. Mi sono sempre comportata con educazione e rispetto nei suoi confronti”.