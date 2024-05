Flirt in corso tra Oriana Marzoli e uno dei concorrenti di Ganar o Servir?

Com’è noto, l’influencer di origini venezuelane, grande protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, è impegnata in un reality cileno che va in onda su Canale 13. Nel programma, dal titolo Ganar o Servir – De vuelta al pasado, i concorrenti sono costretti a vivere come duecento anni fa e affronteranno delle sfide molto particolare il cui esito darà modo di scoprire se assumeranno il ruolo dei “signori” (con dei vantaggi), oppure se invece dovranno tribolare.

Negli ultimi giorni, l’ex vippona è finita nuovamente al centro del gossip per via di un flirt con uno dei concorrenti. A lanciare l’indiscrezione è stata Daniela Aranguiz nel programma Seguimi: “Oriana Marzoli ha una relazione affettuosa con un nuovo partecipante che è argentino”.

In seguito, la Aranguiz ha aggiunto che si tratterebbe di Facundo Gonzalez, 34 anni, con diverse esperienze nel mondo dello sport e dello spettacolo. Il suo nome è finito al centro della cronaca rosa quando ebbe una relazione con Pamela Diaz.