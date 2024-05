Beatrice Luzzi potrebbe presto tornare in tv. Ad annunciarlo è stata la stessa concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, che in una storia su Instagram ha pubblicato una sua foto nel quartier generale di Mediaset.

Il ritorno dell’ex gieffina in televisione potrebbe essere molto vicino, con ogni probabilità a partire già dal prossimo settembre. Al momento sono davvero pochissime le informazioni circa il futuro lavorativo dell’attrice, ma è ipotizzabile che potrebbe essere impegnata in un programma targato Mediaset. L’indizio lanciato via social non sembra lasciare dubbi e, dopo la pubblicazione della foto che ritrae Beatrice nella sede del Biscione, accompagnata dalla frase “Stay tuned”, i fan dell’attrice non vedono l’ora di scoprire dove e quando vedranno l’ex gieffina.

Intanto, Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione di una sua follower: “Prima di questa storia ne aveva fatta una che poi ha cancellato tagganndo Italia Uno”. L’esperta di gossip ha quindi aggiunto: “Beatrice Luzzi: come vi dicevamo l’avremmo vista in tv”.

A questo punto non ci resta che attendere maggiori dettagli al riguardo.