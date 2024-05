E’ quasi giunta al termine la seconda stagione di Endless Love di Canale 5.

I telespettatori stanno fidelizzando con la serie turca che tratta dell’amore maledetto tra Nihan e Kemal. Dopo l’inizio a rilento, previsto anche da Mediaset, la serie sta convincendo proprio tutti, ed a dimostrarlo ci stanno pensando gli ascolti Auditel.

Secondo gli ultimi dati la serie è seguita in media da 2,3 milioni di telespettatori, con uno share che si attesta al di sopra del 20%. Con le ultime puntate della prima stagione, in molti si chiedono cosa accadrà nella seconda. Tutti si chiedono fin dove si spingerà il piano di Emir.

Adesso l’imprenditore per allontanare Nihan e Kemal ha intenzione di separare la piccola Deniz dalla madre. In realtà la bambina è nata dall’unione proprio tra Nihan e Kemal e per questo Emir teme che la verità possa venire a galla. Intanto però sarà proprio Kemal a lasciare Asu per tornare dalla sua ex.

Kemal e Nihan non possono resistere a lungo senza il riaffiorare dei loro sentimenti. Le indagini congiunte per scoprire l’assassino di Ozan li portano a diventare sempre più complici, facendo riaccendere la fiamma della loro passione. In un momento di intimità, Kemal è spinto a baciare Nihan quando si rende conto che lei convive con Emir, e lo farebbe solo per vendicarsi di lui e dei torti subiti dalla sua famiglia.

Kemal scopre che Ozan non si è tolto la vita, ma è stato ucciso. Durante i loro incontri segreti, Nihan e Kemal temono di essere scoperti. Questa tensione porta Kemal a prendere una difficile decisione: lasciare Asu per evitare di ingannarla. Quando Nihan fugge durante uno di questi incontri, Kemal la raggiunge e i due discutono apertamente dei loro sentimenti al cospetto dei partner.