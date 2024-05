Ida Platano e Mario Cusitore si sono rivisti dopo la conclusione di Uomini e Donne. A rivelarlo è stato lo stesso ex corteggiatore in un’intervista rilasciata all’Opinionista Social. Lo speaker radiofonico ha raccontato di aver raggiunto di nuovo l’ex tronista a Brescia, svelando anche la verità circa il presunto gossip che lo vede protagonista con Cristina Tenuta e Roberta Di Padua.

Mario è partito mercoledì notte da Napoli ed è arrivato nella città lombarda alle 8 del mattino. L’ex corteggiatore ha atteso la chiusura del salone di bellezza di Ida della quale, però, non c’era alcuna traccia. A chiamarla ci avrebbe pensato uno dei suoi collaboratori e, a quale punto, la Platano è giunta sul posto trovandosi di fronte a Cusitore, che con sé aveva delle sfogliatelle. Secondo il racconto di Mario, i due avrebbero parlato per circa mezz’ora sul terrazzo dell’attività commerciale di Ida.Alla fine, lei ha ribadito la sua decisione di restare sola e di non dare alcuna possibilità alla loro storia.

Cusitore ha poi risposto ad alcune domande legate a Cristina Tenuta e Roberta Di Padua. Con la prima c’è stato uno scambio di “segui” su Instagram, circostanza che ha generato diversi sospetti sul web. Nei mesi scorsi, la dama del Trono Over aveva stuzzicato Mario chiedendogli di prendere un caffè, ma lui si è sempre rifiutato. Mario ha negato che tra loro ci sia qualcosa, raccontando di essere rimasto in contatto con diversi volti del dating show di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda Roberta, (i due sono stati avvistati nei giorni scorsi a Cassino), Mario ha precisato di essere stato lì perché ha un amico che ha un negozio di abbigliamento e ci tornerà nei prossimi giorni. Ha assicurato di non conoscere la Di Padua, attualmente impegnata con Alessandro Vicinanza.