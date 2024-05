Cecilia Rodriguez sta festeggiando il suo addio al nubilato in Andalusia. Insieme alla sorella Belen e ad altri amici, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è volata nel sud della Spagna prima di convolare a nozze con Ignazio Moser (la cerimonia è in programma il prossimo 30 giugno).

Una Cecilia decisamente scatenata fin dall'arrivo all'aeroporto, con un velo da sposa già esibito prima di salire sul van che ha portato tutto il gruppo nella location scelta, come lo sono gli amici invitati al super party ribattezzato "Cechu se va a casar". Una festa che ha inevitabilmente regalato anche momenti piccanti.

La stessa Rodriguez ha postato in una stories di Instagram gli scherzi a cui viene sottoposta, tra questi anche un wurstel dalla forma inequivocabile che le è stato preparato appositamente per l'occasione. Non solo, nella villa bellissima che ospita l'intera comitiva, si susseguono canti e balli con anche una scatenata Belen che sembra aver ritrovato il sorriso.

Manca ormai pochissimo al 30 giugno, giorno in cui Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che si sono conosciuti nella Casa del GF Vip, pronunceranno il fatidico sì dopo sette anni di fidanzamento e una proposta di matrimonio ad ottobre 2022. I due si sposeranno nella campagna toscana e ci saranno 200 invitati. Il testimone dell’influencer argentina sarà suo fratello Jeremias, mentre Belen dovrà ricoprire il ruolo di damigella d'onore.