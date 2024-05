Sarebbe già giunta ai titoli di coda la storia d’amore tra due ex allievi dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Stiamo parlando di Ayle e Lucia Ferrari. Quest’ultima, nel corso di un’ospitata a Verissimo, aveva confidato a Silvia Toffanin di aver iniziato a frequentare il cantante quando ha terminato la sua esperienza nel talent show. I due erano stati paparazzati insieme ancor prima che Lucia si esponesse in merito al loro rapporto.

Tuttavia, stando ai rumor che nelle ultime ore hanno iniziato a circolare sui social, pare che i due si siano già allontanati. Alcuni fan, infatti, hanno notato che Ayle ha smesso di seguire la Ferrari su Instagram

Le parole di Lucia Ferrari su Ayle

“È una bellissima amicizia. Ora che siamo fuori vedremo come si trasformerà vivendoci nel mondo reale. Però io di sicuro posso dire che sono molto contenta di averlo conosciuto. Come me, lui ha le sue sensibilità e fragilità, però attraverso l’arte riesce a comunicare ed esprimersi. E ora che sono uscita anche io è bello avere un’amicizia del genere, supportarci a vicenda e metabolizzare quello che abbiamo vissuto”.