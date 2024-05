Nel corso di questi anni, Garrison Rochelle è tornato più volte ad Amici per giudicare le sfide del pomeridiano. Ai colleghi di SuperGuidaTv, il coreografo ha espresso un giudizio sui due ballerini arrivati in finale in questa edizione. Rochelle ha fatto i complimenti a Marisol Castellanos, mentre su Dustin Taylor ha dichiarato che non è riuscito a trasmettergli nulla.

“Marisol è un vero talento mentre Dustin secondo me pur essendo un bravo danzatore non ha fatto un percorso. Così come è entrato è uscito dalla scuola, non mi ha trasmesso nulla. Spesso volevano metterlo a confronto con Sebastian ma è un paragone che non regge. Sebastian è una forza della natura”.

Garrison ha lasciato Amici dopo la diciassettesima edizione e, almeno per il momento, non è nei suoi piani riaccomodarsi dietro la cattedra. Il coreografo, però, ha ammesso che sarebbe pronto a tornare nel talent show di Maria De Filippi nelle vesti di giudice del Serale.

“Non tornerei come insegnante. Mi sto realizzando al momento in un altro campo, a 71 anni mi sono reinventato. Pian piano sto ricevendo anche delle proposte interessanti come attore. Fare il docente è impegnativo, è un ruolo che richiede anche serietà. L’ho fatto per 18 anni ed è ora che qualcun altro valido lo faccia al posto mio. Al massimo, mi piacerebbe fare il giudice al serale. Maria? Lei è straordinaria perché sa entrare in empatia con il pubblico della tv. Tante volte quando io non ero d’accordo, poi mi accorgevo solo dopo che aveva ragione lei”.