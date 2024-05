Fiordaliso, tra le protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stata ospite di Turchese Baracchi a Turchesando, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Cusano Campus.

L’ex gieffina ha rivelato di aver mantenuto ottimi rapporto con tutti gli ex coinquilini: “Tutti i giorni sento Valentina, Rosy, Anita, Giuseppe, Paolo, Letizia, Angelica… li sento un po’ tutti. Non ho vissuto da dentro la storia tra Anita e Alessio, ma conoscendo lei che ha dato pali a tutti e a lui no, vuol dire c’era qualcosa di forte. Sono molto belli. Anche Paolo e Letizia, mi do il merito di questo, non si davano mai da fare, un giorno gli ho dato quasi una scarpata in testa per svegliarli, avevano mille paure. Paolo è un ragazzo molto con i piedi per terra, è tornato al lavoro. Letizia invece era insicura è cresciuta molto. Lei è stata quella che è cambiata di più nella Casa”.

Fiordaliso ha poi detto la sua sul rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo, terminato il reality, ha deciso di interrompere l’amicizia con Anita Olivieri: “Lui è un po’ cotto, da perdonare non c’è niente, alla fine si erano riavvicinati. Se era innamorato di Anita? L’ho pensato, ma il suo sguardo era sempre rivolto verso Beatrice. Ho riso troppo quando lui è arrivato tardi al caffè e lei non lo ha fatto salire! [...] Giuseppe è calabrese doc, non ti dice niente! Per quanto riguarda Bea lo devi chiedere a lei, è una donna non una ragazzina, nella casa si è data più di tutti, adesso che è tornata alla vita normale ci guarda dietro mille volte. Ti dico la verità a me piacerebbe vederli insieme. Sono diversi ma quando era con Giuspa le brillavano gli occhi. Non so che alchimia ci fosse perché non sono simili per niente, ma c’era”.

Infine, la cantante ha parlato del rapporto tra Vittorio Menozzi e Beatrice: “Vittorio per me era come suo figlio, anche se lei mi diceva che era un amico, ma per me lo vedeva come un bambinone grande. Se lo ha usato per far ingelosire Giuseppe? Può essere. La mia paura era invece che Vittorio si innamorasse di Bea, ma lui mi disse di stare tranquilla che ho la testa sulle spalle. Ma secondo me gli piaceva. La Rouge è una bella donna ed ha una gran testa”.