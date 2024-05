Il gossip estivo si prepara ed entrare nel vivo. Nelle ultime ore, stando ad un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, un ex concorrente del Grande Fratello ed un ex corteggiatrice di Uomini e Donne starebbero organizzando un finto servizio fotografico per apparire come una coppia e alimentare i pettegolezzi per ragioni di hype.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini è giunto all’epilogo ormai da diversi mesi, ma autori, produzione e lo stesso conduttore sono già al lavoro in vista della nuova edizione che prenderà il via a settembre. I casting per entrare nella Casa di Cinecittà, infatti, sono stati riaperti: “Se pensi di essere la persona giusta, puoi autocandidarti attraverso il sito http//grandefratello.endemolshine.it inserendo un breve video e seguendo le indicazioni presenti sul portale. Oppure potrebbe essere Grande Fratello stesso a trovarti. L’attività di scouting, infatti, non si ferma mai e va avanti sia in giro per l’Italia sia sui social. Quindi, se dovesse arrivarti un messaggio dagli account social ufficiali del Grande Fratello, il prossimo concorrente potresti essere tu”.

Anche il dating show di Maria De Filippi è arrivato alle battute finali (l’ultima puntata di questa stagione andrà in onda venerdì 24 maggio).

L'indiscrezione sul finto servizio fotografico

Come dicevamo in apertura, nelle ultime ore si è fatta strada una clamorosa indiscrezione. Deianira Marzano ha infatti rivelato che un ex gieffino e un ex corteggiatrice si starebbero organizzando per mettere in piedi una finta paparazzata con l’obiettivo di passare come coppia e innescare l’hype: “Pare che un ex gieffino (D.) e una ex corteggiatrice di B., dall’iniziale anche lei B., stiano organizzando con un fotografo per questa estate un finto gossip con foto di loro due innamorati, per farle girare sui social. Abbiamo rotto loro le uova nel paniere. Ciao ciao D. e B., ormai siete usciti dalle scene… e restatene fuori… Amen”. L’esperta di gossip ci ha tenuto però a specificare che non si tratta di Daniele Dal Moro, reduce dalla chiacchieratissima rottura con Oriana Marzoli.

Ma chi sono D e B? Per quanto riguarda l’ultima edizione del Grande Fratello, non ci sono ex gieffini che hanno come iniziale del loro nome la lettera D, dunque è ipotizzabile che si tratti di un concorrente delle passate edizioni. Invece, per quanto concerne Uomini e Donne, il nome che viene subito in mente è quello di Beatriz D’Orsi, ex corteggiatrice (non scelta) di Brando Ephrikian. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.