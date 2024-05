Nelle ultime settimane, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono stati avvistati più volte insieme: prima a Palma di Maiorca, in Spagna, ed in seguito ad un evento a Roma. Entrambi hanno assicurato che tra loro c’è esclusivamente una bella amicizia, e che si sono conosciuti a Madrid quando lei è andata ad assistere ad una puntata di Bailando con las Estrellas. L’opinionista de L’Isola dei Famosi, dal canto suo, ha lasciato intendere che dietro gli incontri iberici con Madonia c’erano ragioni di natura professionale.

Tuttavia, sul numero del settimanale Chi in edicola oggi, Sonia e Angelo sono stati paparazzati insieme a Roma, e tra i due sembra esserci un’evidente intesa fatta di baci sulla guancia, abbracci e sguardi complici. Il magazine diretto da Alfonso Signorini racconta di un dopocena “romanticissimo” e di un “sentimento vero”.

“Prima uscita in coppia. Non riescono a staccarsi nemmeno un secondo. “Chi” li ha sorpresi a spasso per Roma come due innamorati, tra una cena e un dopocena romanticissimo. A Roma si parla da tempo della sua amicizia con il ballerino Angelo Madonia, e lei osserva la situazione divertita, sapendo di poter giocare sempre sul filo dell’amicizia.

Con gli amici parlano di una sincera amicizia, di un sentimento vero. E, quindi, prima di parlare di una relazione, occorre procedere con cautela. E limitarsi a quello che raccontano le immagini. Anche se le immagini, raccontano molto. Raccontano di due persone che non resistono alla tentazione di prendersi per mano, di abbracciarsi, di camminare fianco a fianco nella notte romana. Raccontano di quello che, a tutti gli effetti, sembra un bacio. Si tengono per mano e, una volta seduti davanti all’obelisco, si avvicinano, si scambiano un gesto d’affetto, le loro teste si avvicinano. Poi si danno un bacio sulla guancia”.