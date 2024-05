Con un inatteso post sui social, Alfonso Signorini conferma che ci sarà ancora una volta lui alla conduzione della nuova edizione del Grande Fratello. Ma già piovono critiche in merito alle sue future scelte del casting (visto il mezzo flop dell’ultimo GF tra ascolti non esaltanti e tanti, forse troppi, aggiustamenti in corsa).

Il conduttore ha annunciato su Instagram le nuove modalità di “reclutamento” degli inquilini. "Ciao a tutti. Quest’anno vorrei conoscervi un po’ meglio. Scrivetemi in Direct Message: un breve profilo con quelle che ritenete essere le cose importanti da sapere di voi. Si comincia sempre così…Vi aspetto. Buona fortuna a tutti!”.

Sotto al post di Signorini, però, sono già piovute copiose le critiche. Una valanga di commenti negativi, tra cui “Almeno quest’anno scegliete bene le persone”. E ancora: “Negli ultimi anni non è stato un bello spettacolo”. C’è anche chi si scaglia contro gli autori: “Si può fare a meno degli autori che mettono in scena solo casini? Potremmo avere un vero GF che si svolga naturalmente e senza finzioni preparate a tavolino? Grazie”. Poi il coro unanime: “Vogliamo gente comune. Non vogliamo vedere nessun raccomandato, nessuno proveniente da altri programmi. Persone che abbiano davvero cose da raccontare e non cosmetici, ristoranti o vestiti da sponsorizzare”.