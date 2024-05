Si addensano nuove nubi sulla testa di Perla Vatiero. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello è finita nuovamente nella bufera per alcune sponsorizzazioni poco trasparenti e che non sarebbero state dichiarate. A finire nell’occhio del ciclone, questa volta, è però il suo manager. Stando a quanto riportato dall’Investigatore social Alessandro Rosica, l’ex gieffina sarebbe vittima di una truffa da parte di un’agenzia di talenti che già in passato aveva destato sospetti. La replica di Perla, tuttavia, non si è fatta attendere. Ma entriamo nel dettaglio.

Terminato il Grande Fratello, Perla Vatiero ha continuato ad avere costantemente i riflettori puntati addosso, sia per la sua vita sentimentale (la storia d’amore con Mirko Brunetti procede a gonfie vele) che per quella professionale. Al riguardo, la vincitrice del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata bersaglio di molte critiche per alcune sponsorizzazioni sospette che avevano portato anche il Codacons ad indagare. Siti di scommesse, guru del web e prodotti di dubbia provenienza ed efficacia come ad esempio i “leggins con il DNA ad infrarossi”.

A far esplodere una nuova polemica, questa volta è stato Alessandro Rosica. L’Investigatore social ha indagato già in passato su questi presunti casi di truffa, concentrandosi sull’agenzia di talenti di cui Perla fa parte. L’esperto di gossip si è scagliato contro il manager dell’ex gieffina, che l’avrebbe costretta a prestarsi a queste sponsorizzazioni. Rosica ha condiviso su Instagram alcuni audio in cui viene pesantemente insultato dal manager in questione, per poi chiamare in causa Selvaggia Lucarelli, Le Iene e Striscia la Notizia per indagare sulla vicenda.

La replica di Perla Vatiero

La replica di Perla Vatiero non si è fatta attendere. L’influencer campana ha risposto alle voci, attaccando Rosica, ma senza fare direttamente il suo nome: “Nella totale trasparenza mia e della mia famiglia vorrei potervi mostrare ogni cosa ma non posso per ovvi motivi di privacy e per i tanti interpreti che metterei in un'esposizione non dovuta - ha scritto l’ex gieffina nelle sue Instagram stories -. Detto ciò sono stata davvero allibita dalle aberranti parole e dalle affermazioni, totalmente infondate e senza nessuna prova, pronunciate da tale personaggio. Mai ho sentito il bisogno di replicare alle chiare menzogne pronunciate da lui, proprio perché ai miei occhi vuote e prive di ogni fondamento.

Aver tirato in ballo mia sorella che tutto è tranne che abituata a queste schifezze, non è stata una scelta saggia - ha proseguito la Vatiero -. Questa è la prima e l'ultima volta che mi dilungherò su questo argomento. Essendo questa vera e propria diffamazione, i miei avvocati sono già a lavoro e saranno loro a mettere in chiaro, in ogni sede richiesta, la situazione”.

Poi, un’ulteriore precisazione, relative agli audio diffusi da Rosica: “L’ultima cosa che ci tengo a precisare perché importante, è che mi dissocio da tutti gli avvenimenti odierni e dei modi e dei termini che sono stati utilizzati di cui non sono direttamente responsabile”.