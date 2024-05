Raimondo Todaro ha annunciato una serata evento alla quale parteciperanno anche alcuni ex allievi di Amici.

Dopo la finale del talent show che ha visto trionfare Sarah Toscano, infatti, il marito di Francesca Tocca è tornato immediatamente ad occuparsi a tempo pieno della sua scuola di danza. Il prossimo 2 giugno, a Catania, si terrà l’evento “Serata da sballo”. A prendervi parte anche alcuni ex allievi di Amici dell’edizione appena terminata, ma non solo. Come si evince dalla locandina, ad esibirsi saranno anche Mattia Zenzola e Benedetta Vari, oltre a Giovanni Tesse, Gaia De Martino, Kumo, Martina Giovannini e Christian Stefanelli. L’evento si svolgerà domenica 2 giugno al teatro alle 19,30 al teatro Metropolitan di Catania.

Intanto, sono alcuni giorni che si mormora che Raimondo Todaro possa lasciare Amici. Stando alle indiscrezioni, a prendere il suo posto potrebbe essere Samuel Peron, ex ballerino di Ballando con le Stelle attualmente impegnato a L’Isola dei Famosi.