Dopo la finale di Amici 23, Mida ha già fatto il primo instore ed è stato anche ospite di Martina Nasoni a RDS Next, dove ha rivelato la sua cotta e l’ultimo messaggio privato ricevuto. Il cantante ha anche detto con esattezza quanto è alto.

“Quanto sono alto? La mia altezza precisa è 1 e 91. Se sono dei gemelli? No, il mio segno è il sagittario. La prima cosa pensata appena uscito da Amici? Ca**o. Se ho passato la mia infanzia a Caracas? Vero a metà. Sono stato lì fino ai due anni con mamma e papà e poi sono venuto qui. Il mio ultimo messaggio privato su Instagram? Lorella ha messo un fuoco alla mia storia.

Se la mia crush storica è Ana Mena? No, falso, è Lorella Cuccarini. Lei mi ha definito determinato e mi ci rivedo molto in questa definizione. Lo sono sempre stato, ce la metto sempre tutta per arrivare dove voglio. A Lorella ho sempre detto tutto, non ho cose che non le ho detto. La ringrazierò sempre per l’opportunità che mi ha dato, non l’ho mai data per scontata.

Quando ho scoperto che ero in finale ho preso Maria in braccio. Poi dopo in casetta ho pensato ‘ragazzi non è che se l’è presa a male per quel gesto?’. Però non credo, non mi ha detto nulla. Io quando sono felice faccio cose di getto. Ringrazio anche lei e i giurati per questo sogno. Me lo meritavo, perché ce l’ho sempre messa tutta. Adesso sono pronto per tutti gli instore, poi quest’estate ci saranno tante sorprese”.