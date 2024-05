Nel corso della ventitreesima edizione di Amici, Sarah Toscano e Holden hanno stretto un legame profondo, tanto che c’è chi pensa che tra loro ci sia più di una semplice amicizia. Molti i dettagli (la dedica di lui durante un gioco e la risposta ad una domanda della produzione) che hanno portato i telespettatori ad ipotizzare che tra i due potesse scoccare la scintilla. Adesso, però, a fare chiarezza al riguardo ci ha pensato la stessa vincitrice di Amici 23.

Nel suo nuovo EP, Holden ha fatto una dedica a Sarah, scrivendo che lei, George R.R. Martin e Christopher Nolan, gli sono stati di supporto e ispirazione per realizzare questo suo lavoro discografico. Massimo Galanto di TV Blog (che era presente alla finale di Amici), ha chiesto a Sarah cosa pensasse delle parole che le ha riservato l’ex compagno di scuola. La cantante ha risposto dicendo che le fa molto piacere che Holden abbia pensato a lei, ma ha anche aggiunto che con lui c’è un bel “rapporto di amicizia”.

“Lo scopro ora, mi fa molto piacere, è una persona molto intelligente, è un grandissimo artista. È bravo in tutto quello che fa. Lo stimo tanto e tra di noi è nato un bellissimo rapporto di amicizia. […] Lorella? Con lei è nato un rapporto incredibile, Lorella è un punto di riferimento. La conversazione più importante l’ho avuta quando mi ha chiamato in saletta dopo una puntata del pomeridiano in cui ero seconda in classifica: in quel periodo non andavo benissimo e quando mi ha convocato pensavo volesse farmi i complimenti; invece mi ha detto: 'Se continui così, io la maglia del serale non te la do. Sei troppo bloccata sul palco, so che puoi dare di più'. Da lì ho capito che dovevo cambiare”.