Sarah Toscano è la vincitrice di Amici 23. La giovane cantante originaria di Vigevano si gode la vittoria del talent show di Maria De Filippi, dal quale sono passate artiste che dominano la scena italiana come Annalisa, Emma Marrone, Elodie, Angelina Mango e Alessandra Amoroso.

In un’intervista all’Adnkronos, Sarah ha ripercorso i momenti più belli di questi mesi vissuti all’interno della scuola: “Non mi aspettavo di arrivare così lontano. Sono molto fiera di me e del percorso che ho fatto”. La lezione più grande che Sarah porta con sé è la forza di non lasciarsi intimidire e di insistere nonostante le difficoltà: “Bisogna provare perché ci si può sempre rialzare”.

Guardando al futuro, invece, la vincitrice di Amici 23 preferisce non fare molti piani: “Amici è solo un trampolino e sono consapevole che il vero gioco inizia qua ma non so cosa aspettarmi. So solo che voglio vivere di musica”.

Sarah ha poi rivelato di ispirarsi, a livello internazionale, a Dua Lipa, mentre tra le artiste italiane “Mi piace molto Annalisa, ha una voce straordinaria ed è sempre molto elegante. Sarebbe un onore per me collaborare con un'artista come lei”.

Infine, il suo rapporto con le critiche: “Mi sono servite”, ha detto, e anche le osservazioni talvolta dure di Anna Pettinelli che l'ha definita “lolita” e “bambolina”, “Mi hanno spronata a migliorarmi. Quando ho vinto, Anna Pettinelli è venuta da me, mi ha abbracciato e mi ha detto: 'te lo sei meritata, hai fatto un percorso incredibile'. Lei, che durante il pomeridiano mi ha sempre criticato, alla fine si è complimentata con me. Sono felice: le ho dimostrato che aveva torto”.