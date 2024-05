Marisol Castellanos e Petit, reduci entrambi dalla finale di Amici 23 (il cantante ha vinto il premio Tim, mentre la ballerina, seconda classificata e vincitrice del circuito ballo), hanno ripreso possesso dei rispettivi smartphone e si sono scambiati dolci parole d’amore.

Petit, oltre a ringraziare tutti per la bellissima esperienza nel talent show di Maria De Filippi, ha scritto un posto romantico per la fidanzata: “È finito un percorso che mi ha fatto crescere sotto tutti i punti di vista. Ora mi conosco di più, sia come cantante che come persona. Ho lavorato con persone magnifiche che non mi hanno fatto mancare nulla e che mi hanno fatto sentire a casa perchè Amici è e sarà sempre parte di me. Ringrazio tutti per aver reso realtà ciò che pensavo potesse essere solo un sogno. Ringrazio Maria, la produzione, i vocal coach, i professori e la dolce e, soprattutto straordinaria, Marisol, per essermi stata accanto e per avermi fatto capire cosa significhi amare.

Oggi sono pronto a dare il meglio di me.

Ci vediamo in giro…Ti tah”.

Anche Marisol, in un lungo post, ha citato il “suo” Petit: “Scontato dire che non ci sono parole per descrivere un’esperienza dal genere, ma non ce ne saranno mai abbastanza per ringraziare tutte le persone che lo hanno reso possibile e l’hanno resa unica. Grazie a Maria; grazie a tutti i ragazzi della produzione e della redazione; grazie a tutti gli autori; grazie a tutti i professionisti e gli insegnanti in sala che mi hanno fatto crescere in questi 8 messi stupendi; grazie alla maestra Alessandra Celentano per avermi dato un banco a settembre e avermi guidata in questo percorso; grazie alle costumiste e alla sartoria; grazie a tutti i giornalisti per il premio della critica, onorata



Un grazie speciale alla mia famiglia; un grazie speciale a @emilyangelillo e @scuola_dance4 per avermi fatto innamorare di quest’arte e avermici fatto immergere con tutta me stessa;

grazie alla mia squadra, composta da Holden, Dustin e Petit. Siamo partiti dalla prima puntata del serale assieme e siamo arrivati alla fine assieme.

Grazie a tutti i ragazzi della casetta, anche chi è rimasto di meno mi ha regalato qualcosa, vi voglio bene; grazie a Giulia Stabile e Isobel Kinnear, Grazie a te amò, grazie a te questa esperienza mi ha regalato l’amore; grazie a Sarah, ti voglio un bene dell’anima, contenta di aver condiviso con te un momento così importante per noi. Spacca tutto”.