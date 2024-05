Demet Özdemir, che ha iniziato la sua carriera come ballerina ed è entrata nella recitazione con la serie TV "I'll Give You a Sır", è apparsa davanti alla telecamera in molti progetti come "Kurt Seyit ve Sura", "No: 309", "Erkenci Kuş", "My love my destiny" e "My name is Farah".

Durante un’intervista, Demet ha raccontato ripercorso quello che è stato il suo sogno realizzato: "Ho lavorato ininterrottamente nel mainstream per 12 anni".

Recentemente è apparsa in una sfilata turca a cui hanno partecipato molti nomi del mondo degli affari, dell'arte e della moda. La bellissima attrice, che ha attirato l'attenzione con il suo abbinamento rosso, ha detto: "Il clima è più caldo, volevo vestirmi in modo colorato. Volevo riflettere la mia energia interiore e la mia personalità utilizzando questo colore rosso, scarpe comprese. La mia preparazione ha richiesto un’ora e mezza".

Parlando dei suoi programmi per le vacanze, Özdemir ha aggiunto: "Dipendo da dove otterrò il visto. Forse l'America o l'Inghilterra. Voglio passare del tempo con la mia famiglia. Voglio anche vedere Bali".

Demet, che per un po' è stata motivo di pettegolezzo per essersi lamentata del prezzo troppo cara pagato per una crociera, ha voluto precisare: "Questo è successo quattro anni fa. Non ero nelle condizioni di salire su una nave perché i prezzi erano esorbitanti. Ne hanno dette tante su questa mia affermazione ma sono inesatte. Hanno scritto che avrei comprato una barca, ma neanche questo è vero. Non sogno di avere una barca”.

A proposito di sogni, Demet racconta nell’intervista qual è il suo, affermando di essere felice di lavorare a ritmo frenetico. "Penso sempre a come sono arrivata qui. Ho lavorato ininterrottamente nel mainstream per 12 anni. Ho la passione di migliorare me stessa. Sono fiera di me stessa. Ho un solo sogno oggi, ed è mantenere per sempre il successo conquistato".